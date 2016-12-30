Турция сообщила о ликвидации одного из главарей ИГ в Сирии

Один из влиятельных полевых командиров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии Эбу Хусен Тунуси ликвидирован в результате авиаудара ВВС Турции в районе сирийского Эль-Баба, сообщил генштаб Турции в пятницу.

В заявлении генштаба Турции уточняется, что был убит командир ИГ в Сирии Эбу Хусен Тунуси, направленный из Ракки в Эль-Баб.

Сообщается также о шести погибших и 20 раненых мирных жителях в результате взрыва заминированного автомобиля, совершенного ИГ в сирийском Дабике, который был ранее освобожден от боевиков оппозиционной Свободной сирийской армии при поддержке ВС Турции.