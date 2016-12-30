В Сирии после начала перемирия зафиксированы несколько нарушений

Режим прекращения огня в Сирии, который вступил в силу в полночь, был нарушен несколько часов спустя, передает Reuters со ссылкой на сообщение правозащитников и представителей оппозиции.

«Перемирие было нарушено почти сразу же после вступления в силу столкновением противоборствующих сторон на северо-западе страны. Однако Наблюдательный совет по правам человека в Сирии несколько часов спустя сообщил, что общее спокойствие сохраняется», - заявили они.

Представитель оппозиционной группировки "Джейш ан-Наср" сообщил, что произошло "несколько обстрелов ночью, но сегодня они прекратились, и пока ситуация благоприятная".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подписаны три документа. «Первый документ - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию», - цитирует президента «Интерфакс».

Режим прекращения огня вводится с 0.00 30 декабря, заявил руководитель Минобороны Сергей Шойгу.