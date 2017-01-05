Дальнобойщики таранили шлагбаум на платной трассе в Петербурге – «Эхо Москвы»

Дальнобойщики перекрыли въезды на Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Петербурге и протаранили половину пропускных пунктов, передало «Эхо Москвы». Из-за этого на дороге на южном въезде со стороны Благодатной улицы образовалась огромная пробка. По сообщению радиостанции, дальнобойщики протестуют против платы за проезд по автотрассе, построенной частично на бюджетные деньги.

По другой информации, акцию проводят активисты Объединения перевозчиков России во главе с лидером Андреем Бажутиным. 29 декабря Андрей Бажутин был задержан на ЗСД за попытку повредить шлагбаум, сообщил городской ресурс.

Центральный участок ЗСД открыли в начале декабря в присутствии президента Владимира Путина. 11,7 км дороги с несколькими мостами обошлись более чем в 120 млрд руб. Вся трасса ЗСД протяженностью 46,6 км стоит 212 млрд руб. Центральный участок останется бесплатным до весны, сейчас проехать весь ЗСД в час пик на легковом автомобиле стоит 180 руб.