Задержана подозреваемая в убийстве настоятельницы монастыря в Белоруссии

Следователи задержали подозреваемую в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря Белоруссии игуменьи Василиссы.

«В рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", задержана подозреваемая, в отношении которой назначена психолого-психиатрическая экспертиза», – сообщила представитель СУ СК Белоруссии по Минской области Татьяна Белоног.

Ранее сообщалось, что в убийстве настоятельницы подозревается одна из женщин, приходивших помогать в монастыре.