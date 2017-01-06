Задержан подозреваемый в стрельбе из автомата в центре Москвы

В МВД сообщили о задержании мужчины, который подозревается в стрельбе из автоматического оружия в центре Москвы. Задержанный – уроженец Махачкалы, 1988 г. р., который приехал в Москву с целью трудоустроиться и проживал в одном из московских хостелов.

«В ходе проверки видеоролика, размещенного в сети интернет, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета, похожего на автоматическое оружие, сотрудниками МВД России по Москве установлен и задержан молодой человек, который производил выстрелы», – сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, как мужчина достает автомат из багажника внедорожника и делает несколько выстрелов в воздух. По данному факту была начата доследственная проверка.