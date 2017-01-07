Из-за проливных дождей на юге Таиланда погибли 12 человек

Как минимум 12 человек погибли в результате проливных дождей в Таиланде. Непогода обрушилась на юг страны на этой неделе, ненастье затронуло более 700 000 человек.

Для оказания помощи населению и ликвидации последствий непогоды привлечена армия Таиланда. Местным жителям раздают продовольствие.

От дождей пострадали железнодорожные пути и автомобильные дороги, что привело к сбоям в движении поездов и автотранспорта. Туристы откладывают поездки в этот регион.

Ливни также затронули соседнюю Малайзию, там были эвакуированы не менее 23 000 человек. Такая погода является аномальной для этого региона в текущее время года.