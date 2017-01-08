Трамп ждет встречи с Мэй «с большим нетерпением»

Избранный президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что с нетерпением ждет встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

«Жду встречи с премьер-министром Терезой Мэй в Вашингтоне весной с большим нетерпением. Великобритания – совершенно особенный давний союзник США», – написал он.

Ранее сообщалось, что Мэй планирует посетить США и встретиться с новым главой Белого дома. Пока неизвестна точная дата визита. Инаугурация Трампа пройдет 20 января.

В ноябре в ходе телефонного разговора Трамп и Мэй договорились сохранять и развивать особые отношения между государствами.