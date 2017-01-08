США и Южная Корея создадут отряд для ликвидации Ким Чен Ына

США и Южная Корея сформируют специальное подразделение для убийства лидера КНДР Ким Чен Ына в случае войны с Северной Кореей. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на источники в военных кругах Сеула.

Специальный отряд планируется создать уже в 2017 г., и в него войдет около 1000–2000 человек. Американские военные будут действовать под началом южнокорейского командования.

Целями отряда будет не только ликвидация Ким Чен Ына, но и нейтрализация всего высшего политического и военного руководства КНДР.

В Сеуле заговорили о ликвидации лидера КНДР после очередных, пятых, ядерных испытаний Пхеньяна в сентябре. Это было самое масштабное в своей истории ядерное испытание Северной Кореи. По данным Сеула, мощность взрыва составила 10 килотонн в тротиловом эквиваленте (предыдущее испытание оценивалось в 6–9 килотонн). Президент США Барак Обама в ответ пригрозил КНДР новыми санкциями и заявил, что никогда не признает страну ядерной державой.