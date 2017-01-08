Россия зафиксировала шесть новых нарушений режима тишины в Сирии

Россия и Турция за сутки зафиксировали 24 нарушения режима прекращения огня в Сирии, сообщили в воскресенье в Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения за сутки зафиксировано 6 нарушений, из них в провинциях: Латакия – 3, Хама – 2, Алеппо – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 нарушений, из них в провинциях: Дамаск – 4, Хама – 4, Идлиб – 4, Алеппо – 3, Хомс – 2, Деръа – 1», – говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В Минобороны сообщили, что за сутки еще два населенных пункта присоединились к режиму прекращения огня в Сирии.

«В течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Саферкия и Дейруна в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1095», – говорится в сообщении российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.