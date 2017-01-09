Джонсон провел переговоры с советниками Трампа

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон провел первые официальные переговоры с одними из ключевых советников избранного президента США Дональда Трампа и членами конгресса. Об этом сообщает агентство Reuters. В настоящее время британский политик находится в США с коротким визитом.

Центральной темой переговоров стали отношения между Великобританией и США. По данным BBC, Трамп и Джонсон также обсуждали внешнюю политику в отношении Сирии, Китая и России.

BBC сообщает, что Джонсон встретился с зятем и советником Дональда Трампа Джаредом Кушнером и будущим главой Национального экономического совета Стивом Бэнноном. Источники телеканала сообщили, что переговоры были «позитивными, но откровенными».

Накануне избранный президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что с нетерпением ждет встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. «Жду встречи с премьер-министром Терезой Мэй в Вашингтоне весной с большим нетерпением. Великобритания – совершенно особенный давний союзник США», – написал он.