Более 60 рейсов отменены или задержаны в московских аэропортах

Более 40 рейсов отменены и свыше 20 задержаны в понедельник в аэропортах Москвы, следует из информации сайта « Яндекс Расписание».

Так, по состоянию на 10.00 по московскому времени, 10 рейсов отменены и 13 рейсов будут выполнены с опозданием в аэропорту «Домодедово»; восемь рейсов задержаны, еще 32 отменены в «Шереметьево»; во «Внуково» задерживается один рейс.

Ранее сообщалось, что возможны кратковременные задержки рейсов как на вылет, так и на прилет в связи с необходимостью обработки аэродромов и воздушных судов противообледенительными веществами.

В ночь с 7 на 8 января, а также 8 января также наблюдались проблемы с работой московских аэропортов.