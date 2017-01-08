В аэропортах Москвы задержано более 50 рейсов

Ситуация, сложившаяся из-за аномальных холодов в московских аэропортах, улучшается, количество задержанных рейсов сокращается, сообщает «Интерфакс».

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», в 10.27 мск в столичных аэропортах задерживается 54 рейса, 33 отменены.

В «Шереметьево» задерживается 30 рейсов, 29 отменено. В «Домодедово» 24 рейса задержано, 24 отменены. Во «Внуково» и «Жуковском» задержек и отмен рейсов нет.

Собеседник агентства отметил, что в основном задержки касаются разворотных рейсов, где самолеты не смогли своевременно вылететь из пункта назначения в Москву.

Источник в авиадиспетчерских службах отметил, что уходов на запасные аэродромы нет, а видимость достаточная для взлета и посадки. Он добавил, что кратковременные задержки рейсов по-прежнему возможны в связи с необходимостью обработки аэродромов и самолетов противогололедными реагентами.

В ночь на воскресенье наземные службы московских аэропортов были переведены на усиленный режим работы из-за мороза. Почти 100 авиарейсов задерживались или были отменены.

По данным синоптиков, в Москве в ночь с субботы на воскресенье было несколько теплее, чем в рождественскую ночь. Так, на ВДНХ ночью подморозило до минус 27,7 градуса, в Тушино – до минус 27,9 градуса.

Ранее метеорологи признали рождественскую ночь 2017 г. в Москве самой холодной с начала века. В черте города 7 января подморозило до минус 29,9 градуса, в Подмосковье – до минус 33,4 градуса.