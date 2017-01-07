В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за морозов

Гидрометцентр сообщил, что в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за морозов. Ранее об аномально низкой температуре в столице предупреждало МЧС. По данным ведомства, температура в столице в ночь на 8 января может опуститься до -35°.

Как сообщалось, рождественская ночь 2017 г. стала самой холодной с начала века. Температура воздуха в Москве опускалась до -30°, по области – до -33°.

Мороз в Москве и Московской области ослабеет только днем в понедельник, 9 января, температура поднимется до -17-19°.