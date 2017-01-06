МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве

По данным ГУ МЧС, в ночные часы 7-8 января (с 22.00 6 января до 10.00 7 января и с 22.00 7 января до 10.00 8 января) в Москве прогнозируется сильный мороз с понижением температуры до -35.

В экстренных службах предупредили, что в условиях низких температур возможно увеличение количества пожаров в жилом секторе, а также в бытовках на стройплощадках, аварий на коммунальных и энергосистемах.

МЧС рекомендует по возможности воздерживаться от продолжительного пребывания на улице, надевать теплую одежду и обувь, а также отказаться от дальних поездок и соблюдать скоростной режим.