Рождественская ночь в Москве стала самой холодной с начала века

В ночь на 7 января температура воздуха в Москве опускалась до -30°, по области – до -33°, сообщает Гидрометцентр России. Холоднее всего было в Клину и Дмитрове. Местами прошел небольшой снег.

Это самое холодное Рождество в XXI в. Самой холодной за все время стала Рождественская ночь 1891 г., тогда температура воздуха опускалась ниже -34°.

Сегодня в Москве продолжает удерживаться мороз, в столице будет переменная облачность, местами снег, температура от -27-29°, по области -25-30°. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/с. Сохранится гололедица.

Мороз в Москве и Московской области ослабеет только днем в понедельник, 9 января, температура поднимется до -17-19°.

МЧС предупреждает, что в ночь на 8 января температура воздуха местами может опускаться до -35°. Экстренные службы советуют отказаться от длительного пребывания на воздухе и дальних поездок.