Украина из-за морозов увеличила объемы отбора газа из хранилищ на 64%

Из-за похолодания Украина увеличила объемы отбора газа из подземных хранилищ на 64% до 100 млн кубометров в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Укртрансгаза».

«В связи с понижением температуры воздуха сегодня отбор природного газа из подземных хранилищ будет увеличен примерно на 64% (на 40 млн кубометров) до 100 млн кубометров в сутки по сравнению с 4 января, когда было потреблено из хранилищ 60,7 млн кубометров», – сообщил пресс-секретарь компании Максим Билявский.

Он отметил, что прогнозируемый суточный режим в 100 млн кубометров составляет 83% от текущих мощностей ПХГ, этого достаточно для покрытия потребностей украинских потребителей.