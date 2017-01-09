ФСИН перевела Дадина в одну из лучших колоний – омбудсмен Москалькова

Алтайская колония, в которую перевели оппозиционера Ильдара Дадина, не вызывала нареканий правозащитников, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «ИК-5 Алтайского края считается одной из лучших колоний. Никогда к ней не было нареканий со стороны правозащитников. Именно это послужило основанием для выбора этой колонии со стороны руководства ФСИН», – сказала Москалькова «Интерфаксу».

По ее словам, длительность этапа Дадина была связана с тем, что на нем делались неоднократные перерывы, в частности на новогодние праздники. «Любая перевозка – это сложное испытание. Важно, что родственники поддерживают его, я с ними остаюсь на связи, с мамой на связи, во время праздников рассказывала ей, где он находится, что происходит, чтобы не было беспокойства», – сказала Москалькова. Омбудсмен отметила, что намерена выйти в Госдуму с законопроектом об основаниях перевода из колонии в колонию с целью приближения к месту жительства родственников и близких.

О том, что Дадин доставлен для дальнейшего отбывания наказания в ИК-5 в Алтайском крае, сообщила накануне его жена Анастасия Зотова. «Он позвонил мне, сказал, что долго ехал, потому что почти месяц находился в пересылочном пункте в Тюмени», – сказала Зотова накануне «Интерфаксу». По ее словам, Дадин сообщил, что во время этапа имел возможность нормально питаться, физическая сила к нему не применялась.

Дадин стал первым и пока единственным осужденным по статье 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции Уголовного кодекса летом 2014 г. Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 г. признал Дадина виновным в этом преступлении и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима. 31 марта Мосгорсуд смягчил приговор на полгода. После этого оппозиционера этапировали в исправительную колонию в карельском городе Сегеже.