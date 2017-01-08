Дадина доставили в колонию на Алтае

Гражданский активист Ильдар Дадин доставлен для дальнейшего отбывания наказания в исправительную колонию номер пять в Алтайском крае, сообщила его жена Анастасия Зотова.

«Он позвонил мне, сказал, что долго ехал, потому что почти месяц находился в пересылочном пункте в Тюмени», - сказала Зотова.

Она также рассказал, что Дадин во время этапа имел возможность нормально питаться, физическая сила к нему не применялась.

«ИК-5 - куда его привезли, образцово-показательная, как мне сказали, проблем быть не должно. Ильдар в физическом плане хорошо себя чувствует, в эмоциональном плане переживает за людей, которые остались в колонии в Карелии», - отметила Зотова.

1 ноября стало известно о письме Дадина жене Анастасии Зотовой о том, что его в колонии регулярно избивают и пытают. С ситуацией разбиралась уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова. ФСИН отрицала обвинения. Позже стало известно, что ни служебная проверка ФСИН, ни доследственная проверка Следственного комитета никаких фактов применения к Дадину незаконных мер воздействия сотрудниками ИК-7 не выявили, в возбуждении уголовного дела отказано.

5 декабря стало известно, что Дадина перевели из карельской колонии, в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 г. признал Дадина виновным в неоднократном нарушении правил организации и проведения митингов и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима, несмотря на то что гособвинение просило на год меньше. Позже Мосгорсуд уменьшил срок наказания на полгода. Статья УК, по которой Дадин осужден, действует с лета 2015 г.