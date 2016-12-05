Москалькова объяснила перевод Дадина в другую колонию

Перевод Ильдара Дадина в другую колонию предотвращает конфликт, который мог возникнуть у заключенного в колонии после жалоб на действия сотрудников, считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Ильдар Дадин действительно переведен, сейчас он уже в пути находится. Я благодарна ФСИН за то, что они услышали мои предложения, они прозвучали сразу после моего посещения ИК-7. На мой взгляд, важно было снять тот конфликт интересов, который возник в колонии», - сказала Москалькова журналистам в понедельник.

По ее мнению, если бы Дадин оставался в колонии, сохранилось бы недоверие к тем мерам наказания, которые могли к нему применяться, а также вопросы, не являются ли необъективными действия администрации и предвзятым отношение к человеку, который подал на ее действия жалобу. «Возникает вопрос, не будет ли это раздражающим моментом на будущее и необъективным подходом к нему. Поэтому очень важно, что ФСИН слышит уполномоченного, я считаю это важным результатом коммуникации», - добавила Москалькова.

Москалькова заявила, что будет добиваться свидания Дадина с матерью после его перевода в новую колонию.

В понедельник пресс-секретарь УФСИН Виталий Фефелов сообщил «Интерфаксу», что ФСИН перевела Дадина, жаловавшегося на избиения в колонии, из Карелии в другой регион. По данным СМИ, речь об одной из колоний Кировской области. Жена Дадина Анастасия Зотова рассказала РБК, что отдала заявление в УФСИН Карелии с вопросом о местонахождении супруга.