Дадина могут этапировать в Кировскую область – «Фонтанка»

Ильдара Дадина могут этапировать в одну из колоний Кировской области, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники в управлении ФСИН по Карелии. Издание отмечает, что поезд из Карелии до Кировской области доходит за 14 часов. Дадин стал первым в России осужденным по закону о неоднократных нарушениях на митингах, недавно он пожаловался на пытки в карельской колонии.

О том, что Дадина этапируют из Карелии в другой регион, ранее заявил пресс-секретарь УФСИН республики Виталий Фефелов. «Столько разговоров было о переводе, и Москва приняла решение. Нам пришло указание. И он был этапирован в другой регион», – сказал он «Интерфаксу». По его словам, раскрывать, куда Дадина переводят, ФСИН не имеет права. Уведомление о прибытии заключенного к месту отбывания наказания администрация учреждения направляет одному из родственников по выбору осужденного не позднее 10 дней со дня его прибытия, добавил Фефелов.

Адвокат Дадина Николай Зборошенко сообщил, что узнал об этапировании клиента 5 декабря в сегежской колонии ИК-7, куда он прибыл для встречи с подзащитным.

1 ноября стало известно о письме Дадина жене Анастасии Зотовой о том, что его в колонии регулярно избивают и пытают. С ситуацией разбирается уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова, которая уже посоветовала перевести Дадина в другую колонию, «ближе к семье», а также заявила о неблагополучной ситуации в российских колониях, которые она недавно посетила. ФСИН и СКР не нашли подтверждений заявлениям осужденного.