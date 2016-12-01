Дадин проведет полгода в одиночной камере за драку с сокамерником

Ильдар Дадин, осужденный на неоднократное нарушение правил проведения митингов, проведет полгода в одиночной камере за драку с сокамерником, сообщил уполномоченный по правам человека в Карелии Александр Шарапов.

«Ильдару Дадину определено наказание в виде шести месяцев ПКТ», – сказал Шарапов.

Ранее сообщалось, что 16 ноября между Дадиным и его соседом по камере произошел конфликт из-за кипятильника. В результате драки Дадин получил ссадину губы, у второго осужденного многочисленные травмы головы.