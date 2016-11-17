ФСИН сообщила, что Дадин подрался с сокамерником

Осужденный за нарушение порядка проведения митингов Ильдар Дадин подрался с сокамерником, сообщает УФСИН по региону.

«16 ноября около семи утра в помещении одного из отрядов ИК-7 между осужденным Дадиным и его сокамерником произошел конфликт на бытовой почве. В результате словесной перепалки завязалась драка. Сотрудники колонии изолировали осужденных по разным помещениям», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, осужденным была оказана медицинская помощь. В результате драки Дадин получил ссадину в области губы, второй осужденный получил многочисленные травмы головы и в настоящее время проходит медицинское обследование.

«По факту происшествия проводится проверка», – уточняется в сообщении.

1 ноября стало известно о письме Дадина жене Анастасии Зотовой о том, что его в колонии регулярно избивают и пытают. С ситуацией разбирается уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова, которая уже посоветовала перевести Дадина в другую колонию, «ближе к семье», а также заявила о неблагополучной ситуации в российских колониях, которые она недавно посетила. ФСИН отрицает обвинения.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 г. признал Дадина виновным в неоднократном нарушении правил организации и проведения митингов и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима, несмотря на то что гособвинение просило на год меньше. Позже Мосгорсуд уменьшил срок наказания на полгода. Статья УК, по которой Дадин осужден, действует с лета 2015 г. Срок Дадин отбывает в Карелии, в исправительной колонии № 7 в Сегеже.