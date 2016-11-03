Ильдару Дадину стало плохо на встрече с правозащитниками

Осужденному за неоднократные нарушения на митингах Ильдару Дадину стало плохо во время встречи в ИК-7 с сотрудником аппарата уполномоченного по правам человека в Карелии Александра Шарапова. Как сказал Шарапов «Медузе», Дадину стало плохо вскоре после того, как встреча началась. Ему вызвали врачей из республиканской больницы № 2 управления ФСИН по Карелии. Адвокат осужденного Алексей Липцер подтвердил это «Медузе» и уточнил, что это был «чуть ли не эпилептический припадок». Он выразил опасение, что это могло стать следствием «тех вещей, о которых Дадин писал».

Как сказала «Дождю» замруководителя московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, припадок, похожий на эпилептический, случился у Дадина, когда его посещали сотрудники региональной ОНК. Они вызвали врачей колонии, те предположили, что оппозиционер симулировал приступ. Вызванные затем гражданские врачи нашли состояние осужденного удовлетворительным и не обнаружили признаков эпилептического припадка.

Липцер сказал Deutsche Welle, что пока неизвестно, что случилось с его клиентом, однако до тюремного заключения и «систематических избиений активист был вполне здоров и приступов с ним не случалось». По его словам, Дадина планируют направить на обследование.

1 ноября «Медуза» опубликовала письмо Ильдара Дадина жене, в котором он писал о систематических избиениях и пытках в сегежской колонии ИК-7. Независимая врачебная комиссия не обнаружила следов побоев у активиста Ильдара Дадина, сообщило 2 ноября пресс-бюро ФСИН. Адвокат Липцер сообщил, что СКР начал доследственную проверку опубликованных жалоб заключенного и представители комитета приезжали в колонию. Членам ОНК его клиент подтвердил все, что написал в письме про пытки и избиения, добавил юрист.