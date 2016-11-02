Независимая комиссия врачей не нашла у оппозиционера Дадина следов пыток

Независимая врачебная комиссия не обнаружила следов побоев у активиста Ильдара Дадина, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

«По результатам осмотра врачей состояние Дадина расценивается как удовлетворительное, следов побоев на его теле не обнаружено, так же как и признаков ранее полученных травм», - сказали «Интерфаксу» в среду в пресс-бюро.

Гражданский активист Ильдар Дадин стал первым и пока единственным осужденным по ст. 212.1 УК России (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции УК летом 2014 г.

Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 г. признал его виновным в неоднократном нарушении закона о митингах и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима. Мосгорсуд позднее снизил наказание на полгода - до двух с половиной лет.