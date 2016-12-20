ФСИН подсчитывает затраты на медобследование Дадина, может подать к нему иск

ФСИН России оценила ущерб от «шумихи», поднятой заявлением Ильдара Дадина о пытках в колонии, в 0,5–1 млн руб., сообщил замруководителя ведомства Валерий Максименко.

Он добавил, что ФСИН может подать иск к Дадину о возмещении материального ущерба: «вызов медкомиссий, перемещение его в Петрозаводск (на медобследование) и обратно, медицинские обследования». По его словам, ведомство в настоящее время подсчитывает точную сумму ущерба, «после чего будет принимать решение, предъявлять претензии об ущербе или нет».

1 ноября стало известно о письме Дадина жене Анастасии Зотовой о том, что его в колонии регулярно избивают и пытают. С ситуацией разбирается уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова. ФСИН отрицала обвинения. Позже Максименко заявил, что ни служебная проверка ФСИН, ни доследственная проверка Следственного комитета никаких фактов применения к Дадину незаконных мер воздействия сотрудниками ИК-7 не выявили, в возбуждении уголовного дела отказано.

5 декабря стало известно, что Дадина перевели из карельской колонии, в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 г. признал Дадина виновным в неоднократном нарушении правил организации и проведения митингов и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима, несмотря на то что гособвинение просило на год меньше. Позже Мосгорсуд уменьшил срок наказания на полгода. Статья УК, по которой Дадин осужден, действует с лета 2015 г.