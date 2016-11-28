ФСИН не нашла подтверждений пыток Дадина и назвала его «талантливым имитатором»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России завершила проверку по информации о пытках в колонии осужденного Ильдара Дадина, фактов незаконного применения силы к нему не выявлено, сообщил журналистам замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

«По результатам проверки факты недопустимых методов воздействия на Дадина, незаконного применения физической силы к осужденному, в связи с чем был причинен вред его здоровью, своего подтверждения не нашли», – сказал он, добавив, что материалы проверки переданы в следственные органы. Максименко уточнил, что проверка не выявила фактов «незаконного применения физической силы и к другим осужденным».

По его словам, ни врачи ФСИН, ни комиссия врачей районной больницы, ни врачи больницы в Петрозаводске не нашли «ни единого физического повреждения». Также не выявил повреждений и рекомендованный правозащитным сообществом один из ведущих неврологов-эпилептологов России – профессор Василий Генералов.

Максименко заявил, что сам «Дадин, давший письменное согласие на прохождение полиграфа у независимого специалиста, после без объяснения причин отказался это сделать», а также отказался пройти новое исследование у Генералова, который за свой счет приехал из Москвы в сегежскую колонию.

«Отдельно хочу поблагодарить Евгения Левковича за желание объективно разобраться и узнать правду, а Ирека Муртазина и Олега Лурье – за то, что всем, кто никогда не был в местах лишения свободы, доходчиво и ясно подтвердили мои слова о том, что Ильдар Дадин – это просто очень талантливый имитатор с великолепным артистизмом и потрясающим воображением», – добавил Максименко.

«Очень хочу обратить внимание, что еще никогда до этой истории ФСИН не была такой открытой для всех правозащитников, да и просто для общества. ФСИН не собирается ничего утаивать и скрывать, она стремится стать абсолютно прозрачной. Мы предлагали раньше и предлагаем сейчас: если действительно есть факты нарушений и злоупотреблений, то давайте вместе будем их вскрывать и исправлять, а виновных наказывать», – подчеркнул он.

По его словам, в истории с Дадиным ФСИН поставит точку, когда получит официальное заключение от следственных органов.

1 ноября стало известно о письме Дадина жене Анастасии Зотовой о том, что его в колонии регулярно избивают и пытают. С ситуацией разбирается уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова, которая уже посоветовала перевести Дадина в другую колонию, «ближе к семье», а также заявила о неблагополучной ситуации в российских колониях, которые она недавно посетила. ФСИН отрицает обвинения.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 г. признал Дадина виновным в неоднократном нарушении правил организации и проведения митингов и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима, несмотря на то что гособвинение просило на год меньше. Позже Мосгорсуд уменьшил срок наказания на полгода. Статья УК, по которой Дадин осужден, действует с лета 2015 г. Срок Дадин отбывает в Карелии, в исправительной колонии № 7 в Сегеже.