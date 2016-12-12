ФСИН поставила «окончательную точку» в деле Дадина

Осужденный за неоднократные нарушения на митингах Ильдар Дадин следует к новому месту отбывания наказания, сообщил журналистам замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко. Он заверил, что по прибытии в новую колонию он «по своему желанию проинформирует одного из родственников о новом месте своего пребывания», цитирует ТАСС. О том, что Дадина перевели из сегежской колонии ИК-7, его адвокаты узнали 5 декабря. До этого он жаловался на избиения и пытки в колонии.

«Могу добавить, что чувствует он себя хорошо, пребывает в бодром расположении духа, имеет завидный аппетит и усиленно питается. Безопасности его ничто не угрожает», – заявил Максименко.

В деле Дадина поставлена окончательная точка, добавил замдиректора ФСИН. «Ни служебная проверка ФСИН, ни доследственная проверка Следственного комитета никаких фактов применения к нему незаконных мер воздействия сотрудниками ИК-7 не выявили, в возбуждении уголовного дела отказано», – сказал чиновник. Он добавил, что ФСИН готова к конструктивному взаимодействию с правозащитниками.