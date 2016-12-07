Путин потребовал от ФСИН неукоснительно соблюдать права оступившихся граждан России

Требования к условиям содержания заключенных необходимо соблюдать неукоснительно, напомнил президент Владимир Путин Федеральной службе исполнения наказаний. Как сообщает «Интерфакс», он заявил это 7 декабря на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности. Одновременно он потребовал от ФСИН «повышать надежность охраны следственных изоляторов и исправительных учреждений за счет внедрения современных технологий».

Ранее на пытки в сегежской исправительной колонии №7 пожаловалась Анастасия Зотова, жена содержащегося там Ильдара Дадина, первого осужденного в стране по закону о неоднократных нарушениях на митингах. С Дадиным встречались правозащитник и уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова, которая порекомендовала перевести его в другую колонию. СКР и ФСИН заявили, что не нашли подтверждений словам Дадина о том, что его пытали и избивали. Однако осужденного все же решили перевести в другой регион.

После посещения ИК-7 Москалькова также отметила неблагоприятную обстановку в тех колониях, в которых она недавно бывала. 7 декабря она предложила журналистам спросить бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского об условиях содержания в сегежской ИК-7, где он также отбывал срок. «В этой колонии находился Ходорковский - открытый человек, у которого можно спросить о порядке и условиях содержания под стражей», - сказала она во время перерыва в заседании координационного совета российских уполномоченных по правам человека. Она призвала не торопиться с выводами об исправительном учреждении на основании заявлений одного или даже десяти человек, передает ТАСС. «Этот вопрос требует дополнительного мониторинга», - подчеркнула омбудсмен.