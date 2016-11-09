Москалькова констатировала неблагополучную обстановку в колониях

В сфере уголовно-исполнительного производства в России сохраняются проблемы, заявила уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова. Как передает «Интерфакс», она сказала это на заседании круглого стола на тему «Права человека и гражданина: векторы измерений в контексте соблюдения и защиты». Она напомнила, что недавно побывала в нескольких колониях, в том числе в сегежской ИК-7 в Карелии. «Конечно, несмотря на то что предприняты большие усилия, мы видим неблагополучие в этой сфере», - сказала она.

Обращения и жалобы, которые поступают в аппарат омбудсмена, свидетельствуют о том, что «в колониях применяются незаконные меры, вплоть до насильственных, не соответствующие правилам внутреннего распорядка», сказала Москалькова.