Москалькова предложила перевести Дадина в другую колонию

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что осужденного Ильдара Дадина необходимо перевести в другую колонию, заявила она в интервью телеканалу «Россия 24».

«Всегда будет некое подозрение в необъективности или субъективном подходе к человеку, содержащемуся здесь после таких резонансных заявлений», - добавила она.

Москалькова посетила сегежскую колонию № 7 после сообщений о пытках, которые к Дадину применяли сотрудники ФСИН. Об этом сообщила жена Дадина Анастасия Зотова со ссылкой на адвоката Алексея Липцера. Она написала в Facebook, что ее мужа в колонии избивают и подвергают пыткам, а также угрожают убить.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 г. признал Дадина виновным в неоднократном нарушении правил организации и проведения митингов и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима, несмотря на то что гособвинение просило на год меньше. Позже Мосгорсуд уменьшил срок наказания на полгода. Дадин стал первым в России осужденным по новой статье 212.1 Уголовного кодекса (УК), вступившей в силу летом 2014 г.