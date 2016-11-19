Эксперты Общероссийского гражданского форума предложили создать «тюремную» госкорпорацию

В субботу на проходящем в Москве Общероссийском гражданском форуме (ОГФ), одним из организаторов которого выступает Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина, эксперты предложат создать госкорпорацию, которая бы занималась оптимизацией тюремной экономики и организацией трудовой деятельности заключенных, а также изменением правового сопровождения. Над концепцией модернизации уголовно-исполнительной системы, с которой удалось ознакомиться «Ведомостям», работали правозащитник Валентин Гефтер, основатели фонда «Русь сидящая» Ольга Романова и Алексей Козлов и другие эксперты.

По мнению экспертов ОГФ, создание такой госкорпорации позволит решить проблемы, связанные с несовершенством нормативно-правового регулирования труда осужденных, а также с организацией производства и рабочих мест. При этом госкорпорация должна быть отделена от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По мнению экспертов форума, госкорпорация может эффективно использовать переданное ей имущество – арендную плату за неиспользуемое учреждениями уголовно-исправительной системы имущество, а также прибыль следует направлять на обновление основных фондов и модернизацию технологических процессов. Кроме того, нужно совершенствовать организацию труда заключенных и приближать условия их труда к тем, что имеют место на свободе.

По данным экспертов, сейчас в местах лишения свободы находятся 650 000 человек, это 7,5% от численности заключенных по всему миру. Количество заключенных на 100 000 человек в России втрое выше среднемирового значения и в полтора-два раза выше, чем в странах бывшего СССР. При этом более 60% заключенных отбывают наказание повторно. Эксперты подчеркивают, что уровень рецидивной преступности растет – сегодня каждое второе преступление в стране совершается ранее судимыми лицами, тогда как десять лет назад – каждое четвертое. Это происходит, когда сам уровень преступности за эти годы снизился более чем в полтора раза. Основная причина рецидивов в том, что на свободе не организована возможность социальной реабилитации.

За последние 10 лет бюджет ФСИН вырос в шесть раз, сейчас служба занимает шестую строчку по объемам финансирования среди министерств и ведомств. При этом расходы на одного осужденного составляют около 100 руб. в день. Основной объем бюджета (70-75% от общей суммы расходов) идет на обеспечение нужд ведомства и зарплаты. Сейчас штатная численность персонала уголовно-исправительной системы почти 300 000 человек, то есть на двух осужденных приходится один сотрудник ведомства, – с таким кадровым обеспечением можно было бы рассчитывать на то, чтобы на свободу выходили люди, больше адаптированные к жизни на воле, пишут авторы концепции. Именно для сохранения такого финансирования ФСИН необходимо поддержание высокой численности осужденных, считают эксперты. Они предлагают преобразовать систему исполнения наказаний в невоенизированное ведомство во главе с гражданским служащим, т. е. провести демилитаризацию ФСИН с выделением силовой части (охранно-режимный блок), социальной (медицинское и юридическое обслуживание, образование) и производственной (работа с местными предпринимателями и компаниями, ведение единой базы вакансий и заявок на использование труда осужденных).

Одной из главных задач в концепции модернизации уголовно-исправительной системы ее авторы ставят снижение численности «тюремного населения». Это можно сделать за счет сокращения оснований применения заключения к тем, кто впервые нарушил закон и совершил деяния, которые не повлекли вреда жизни и здоровью, не нанесли крупного ущерба имуществу и не представляли большой общественной опасности. Они предлагают ввести понятие уголовного проступка за преступления малой и средней тяжести, по которым применяется наказание не более полугода лишения свободы.

Также эксперты ОГФ предлагают разделить институты досрочного и условного освобождения. По их мнению, заметная часть осужденных, которые сейчас подпадают под УДО, может быть освобождена досрочно, а другим осужденным может быть условно заменена неотбытая часть наказания иным его видом. Авторы концепции рекомендуют снижать избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, сокращать срок пребывания в сизо и быстро этапировать осужденных к местам отбывания наказаний, а также облегчить перевод осужденных из колоний общего и строго режима в колонию-поселение. Эксперты подчеркивают необходимость предупреждения рецидивной преступности, для чего, например, предлагают создать на базе колоний-поселений реабилитационные центры, ограничивать и строго регламентировать дисциплинарные взыскания.

Именно одним из критериев эффективности уголовно-исполнительной системы должны стать совершение рецидивных преступлений и создание образовательных возможностей для осужденных.

Одними из ключевых направлений модернизации сферы экономики уголовно-исполнительной системы должны стать регулирование труда осужденных (установление минимального размера оплаты труда), взаимоотношение пенитенциарного производства и бизнеса, возможность повышения уровня квалификации (стимулировать осужденных к получению востребованных профессий), пишут авторы концепции.