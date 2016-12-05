ФСИН перевела Дадина из колонии в Карелии в другой регион

Ильдар Дадин, сообщивший об избиениях в колонии, переведен из Карелии в другой регион. «Столько разговоров было о переводе, и Москва приняла решение. Нам пришло указание. И он был этапирован в другой регион», – сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь УФСИН региона Виталий Фефелов.

УФСИН не имеет права раскрывать информацию, куда переведен заключенный, добавил он. Уведомление о прибытии заключенного к месту отбывания наказания администрация учреждения направляет одному из родственников по выбору осужденного не позднее 10 дней со дня его прибытия, добавили в пресс-бюро ФСИН.

Адвокат Дадина Николай Зборошенко подтвердил информацию о его переводе: «Сегодня я прибыл для встречи со своим подзащитным, но мне сообщили в администрации ФКУ ИК-7, что он якобы куда-то этапирован. Мое заявление об ознакомлении с материалами его личного дела и о встрече с ним находится в колонии, сейчас я ожидаю развития ситуации».

Адвокат заявил, что «если не будет никакой реакции, то будет заявление в прокуратуру по надзору за УИС». «Предписание ЕСПЧ снова не исполнено, права моего подзащитного продолжают нарушаться», – считает Зборошенко.

1 ноября стало известно о письме Дадина жене Анастасии Зотовой о том, что его в колонии регулярно избивают и пытают. С ситуацией разбирается уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова, которая уже посоветовала перевести Дадина в другую колонию, «ближе к семье», а также заявила о неблагополучной ситуации в российских колониях, которые она недавно посетила. ФСИН отрицает обвинения.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 г. признал Дадина виновным в неоднократном нарушении правил организации и проведения митингов и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима, несмотря на то что гособвинение просило на год меньше. Позже Мосгорсуд уменьшил срок наказания на полгода. Статья УК, по которой Дадин осужден, действует с лета 2015 г.