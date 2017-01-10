Сенат США представит проект «полномасштабных» санкций против России за хакерство

Группа сенаторов США намерена представить в Конгрессе законопроект по введению против России «полномастштабных» санкций за якобы совершенные ее представителями хакерские атаки для вмешательство в выборы президента, сообщает Reuters. Инициаторами проекта являются республиканец Джон Маккейн, а также демократы Бен Кардин и Роберт Менандес.

29 декабря 2016 г. Вашингтон уже объявил о введении санкций по обвинению в кибератаках, которые затронули представителей российских компаний, а также ФСБ и ГУ Генштаба ВС России. Из США были высланы 35 российских дипломатов.

Москва отрицает причастность к кибератакам.

9 января 2017 г. Минфин США расширил так называемый «список Магнитского», включив в него пять граждан России. В нем появились фамилии глава СКР Александра Бастрыкина, бывшего следователя по делу Сергея Магнитского Станислав Гордиевский, бывшего разведчика Дмитрия Ковтуна, депутата Госдумы Андрея Лугового и председателя совета директоров «Универсального банка сбережений» Геннадий Плаксин.