Володин предложил обнулять законодательные «хвосты» Думы прошлого созыва

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обнулять законотворческие «хвосты» палаты с окончанием каждого созыва, сообщил во вторник руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По словам Миронова, Володин предложил это на заседании Совета Думы.

«Сегодня на Совете Думы от председателя Госдумы Вячеслава Володина прозвучало дельное, на мой взгляд, предложение: может быть, поступить радикально... Сегодня Володин сослался на опыт других стран, где каждый созыв обнуляет все полностью - вот всё, что не успели рассмотреть в прошлом созыве, всё обнуляется, и новый созыв начинает заново», - рассказал Миронов.

По мнению руководителя фракции, в предложении Володина есть здравое зерно и тема подлежит обсуждению.

Миронов напомнил, что в законодательном портфеле Госдумы есть законопроекты, которым более 20 лет, и уже устарел не только сам законопроект, но и даже те законы, в которые предлагалось внести поправки.

По его мнению, это не приведет к сложностям в работе парламента. «Если мы считаем, что инициатива, которая пролежала 5 лет, требует все равно рассмотрения, тогда мы перевнесем ее. Более того, был один состав авторов, но фракция продолжает работу, преемственность осталась, и другие депутаты нашей фракции внесут заново. Мы с большим удовольствием перевнесем, и для нас это не будет большой проблемой. Не вижу никаких технических проблем, если мы пойдем по пути обнуления», - сказал Миронов.

По данным официального сайта Госдумы, на начало работы нового созыва Госдумы в сентябре 2016 г. на рассмотрении палаты было 2134 законопроекта на разных стадиях, большую часть законопроектов - более 1100 - внесли сами депутаты. Ранее Володин поручил создать рабочую группу по подготовке требований к вносимым законопроектам. Суть поручения в том, чтобы минимизировать поступление юридически слабо подготовленных законопроектов, а также не допускать изменения концепций после первого чтения путем внесения поправок во втором.