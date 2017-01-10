Реплику здания МГУ построят в Шэньчжене – Садовничий

Российско-китайский университет в Шэньчжэне откроется в сентябре 2017 г., китайская сторона уже строит для него здание по образцу МГУ на Воробьевых горах, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Согласно вашей договоренности с руководством [КНР] мы открываем совместный университет в Шэньчжэне. Китайская сторона хочет построить вот такое здание - повторить МГУ. Заложили камень, получили лицензию, занятия начнутся в сентябре», - рассказал Садовничий Путину. По его словам, совместный университет МГУ и Пекинского политеха - «первый вообще в истории наших отношений совместный университет двух стран».

По словам Садовничего, филиал Московского университета откроется в Словении, такие же центры создаются в Иране, Ливане и Италии. «Мы ведем такое наступление, как китайские институты Конфуция: открываем центры Ломоносова, - пояснил он. - Очень сильные связи с Ираном. Мы подписали 37 соглашений с Ираном, открыли несколько центров Ломоносова».

Садовничий отметил и успехи МГУ в науке. «Впервые в истории российских университетов - и даже советских - зарубежный рейтинг поставил нас на третье место по востребованности выпускников, то есть по качеству. Такого никогда не было: третье место среди тысяч университетов мира. Стэнфорд и Оксфорд впереди, а мы на третьем месте», - подчеркнул ректор МГУ.

В связи с этим Путин сказал, что рейтинги вузов «стали более объективными».

Чей именно зарубежный рейтинг имелся в виду, Садовничий не уточнил. В декабре 2016 г. МГУ занял третью строчку в рейтинге университетов британского издания Times Higher Education (THE) среди стран БРИКС и развивающихся стран (BRICS & Emerging Economies University Rankings 2017). Эту позицию МГУ удерживает уже второй год подряд. Возглавил же рейтинг университет Пекина, на втором месте – университет Синьхуа.