Акунин и Иличевский вышли из русского ПЕН-центра

Писатели Борис Акунин и Александр Иличевский заявили о решении покинуть Русский ПЕН-центр на своих страницах в Facebook. В пресс-центре самой организации заявили, что «официальных бумаг от Акунина и Иличевского о выходе из ПЕН-центра не получали».

«Среди основных задач мирового ПЕН-движения значится - "бороться за свободу выражения и быть мощным голосом в защиту писателей, которые за свои взгляды подвергаются преследованиям, тюремному заключению и угрозе жизни". Российский ПЕН-центр этим не занимается, а значит, никакого отношения к ПЕН-движению не имеет. (...) Я разделяю взгляды ПЕН-движения, но прошу впредь никак не ассоциировать меня с Российским ПЦ. Я в нем больше не состою», - написал Акунин.

«С сегодняшнего дня я не состою в списке членов ПЕНа РФ. Я вступил в него лишь потому, что был приглашен Людмилой Улицкой, и воспринял это приглашение как своего рода обязанность. Однако теперь считаю невозможным состоять в этой организации», - в свою очередь сообщил в соцсети Иличевский.

Ранее поэт, литературный критик Лев Рубинштейн обратился к руководству и членам Русского ПЕН-центра с заявлением о том, что решил выйти из состава организации. Он заметил, что "последней каплей стало известие об исключении из ПЕНа или прочих репрессивных мерах в отношении нескольких моих коллег".

Со вторника решением исполкома ПЕН-центра из рядов организации исключен журналист Сергей Пархоменко за «отступление от непреложных принципов, заключенных в Хартии Международного ПЕН-клуба, систематическое невыполнение требований настоящего Устава, за провокационную деятельность, несовместимую с целями и задачами Русского ПЕН-центра, и высказывания, задевающие честь и достоинство личности». В протоколе к заседанию о Пархоменко говорится, что он блогер, «воспитанный комсомолом и имеющий в правозащитных кругах репутацию «провокатора с Болотной площади».

Президент ПЕН-центра Евгений Попов заявил, что в организации нет никакого раскола из-за выхода нескольких членов из состава организации. «В ПЕН-центре никакого раскола нет. Всего в составе организации в настоящий момент более 400 человек, а Пархоменко у нас один, и Рубинштейн, мой друг, тоже один», - сказал Попов «Интерфаксу».