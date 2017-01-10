Сергей Пархоменко исключен из ПЕН-центра за «провокационную деятельность»

Журналист и издатель Сергей Пархоменко, активист «Диссернета», с 10 января исключен из Русского ПЕН-центра. Это следует из протокола заседания исполкома организации от 28 декабря 2016 г., в котором участвовали очно девять человек и заочно – семь. За исключение Пархоменко они проголосовали единогласно. Сам журналист сейчас находится в США.

Пархоменко исключен из организации «за отступление от непреложных принципов, заключенных в Хартии Международного ПЕН-клуба, систематическое невыполнение требований настоящего Устава, за провокационную деятельность, несовместимую с целями и задачами Русского ПЕН-центра, и высказывания, задевающие честь и достоинство личности».

Еще одни член ПЕН-центра – Марина Вишневецкая получила строгое предупреждение «за распространение в СМИ тенденциозно смонтированных текстов и видеосъемки собрания 15.12.2016, приведших к фальсификации сути мероприятия и в дальнейшем использованных недобросовестными пользователями интернета и средств массовой информации».

В протоколе к заседанию о Пархоменко говорится, что он блогер, «воспитанный комсомолом и имеющий в правозащитных кругах репутацию «провокатора с Болотной площади». У автора текста создается впечатление, будто он «вступил в нашу писательскую организацию лишь для того, чтобы разрушить ее изнутри, превратив, вопреки Хартии и Уставу, в оппозиционную политическую партию», они также напоминают, что он был принят «вопреки Уставу, без рекомендаций» и при «полном отсутствии библиографии собственных сочинений». Ему вменяется в вину, что он, несмотря на неоднократные предупреждения, предоставляет СМИ «лживые, тенденциозные сведения, порочащие нашу организацию, используя ее бренд для личных целей». Год назад организация не стала его строго наказывать, чтобы «провокатор», не втянул ее «в столь чаемый им скандал», но теперь в ней пришли к выводу, что мягкость наказуема.

«В Русском ПЕН-центре состоят литераторы различного возраста, опыта, различных политических убеждений или вовсе их не имеющие. Всех нас объединяет стремление к демократии и свободе слова. У нас нет политических предпочтений. Мы не насаждаем «однополярное мнение». Мы защищаем писателей и деятелей культуры, не связывая эту защиту с политическими убеждениями наших подзащитных. Увы, наша позиция, следование заветам Джона Голсуорси, Анатолия Рыбакова и принципам Андрея Битова не устраивает подобных политиканов», – говорится в заявлении.

Среди оснований для исключения Пархоменко в документе также упомянуто «совершение поступков, противоречащих гуманным принципам демократического общества, задевающих честь и достоинство личности».

В последние годы Пархоменко оказывался среди группы членов ПЕН-центра, которые подписывали заявления, от которых затем отмежевывалась сама организация. Среди них было требование обменять Надежду Савченко, заявление в защиту осужденного в России режиссера Олега Сенцова и требование сообщить местонахождение осужденного Ильдара Дадина.

Пархоменко сначала не хотел комментировать это решение. Затем он объяснил, что среди вменяемых ему нарушений – перепечатанный на сайте «Эха Москвы» разбор заявления исполкома ПЕН-центра о желании содействовать смягчению условий содержания Сенцова. В этом же тексте журналист называл сфальсифицированным протокол собрания, на котором было избрано новое руководство ПЕН-центра.

«Совершенно невозможно смириться с тем, что именно сейчас, когда так необходимо, чтоб отделение Всемирного ПЕН-Клуба в России было и чтоб оно работало в полную силу, – оно просто погибнет. А ведь это, похоже, гибель. Такой текст живые организации не способны из себя исторгнуть», – добавил он в одном из комментариев.

Член ПЕН-центра Николай Подосокорский в Facebook выразил уверенность, что решение об исключении Пархоменко «и репрессиях в отношении других членов организации было ошибочным, и оно может привести к уже добровольному выходу из ПЕНа и ряда других известных литераторов». Он напомнил, что за последние несколько лет из-за несогласия с политикой руководства организацию покинули Сергей Костырко, Игорь Иртеньев, Лев Тимофеев, Людмила Улицкая, Наталья Мавлевич, Владимир Мирзоев, Любовь Сумм, Ирина Ясина, Ольга Тимофеева, Зоя Светова, Ирина Сурат, Борис Херсонский, Нуне Барсегян, Григорий Ревзин, Виктор Шендерович, Владимир Войнович, Сергей Гандлевский и Дмитрий Бавильский.