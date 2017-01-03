Несколько российских литераторов и правозащитников просят сообщить местонахождение Дадина

Группа правозащитников и литераторов просит ФСИН прояснить судьбу Ильдара Дадина, более месяца назад этапированного из карельской колонии.

«Мы вынуждены снова обратить внимание общественности на судьбу Ильдара Дадина. После информации о том, что Дадин был этапирован с прежнего места заключения, о его судьбе ничего не известно вот уже в течение нескольких недель», - говорится в обращении, размещенном на странице писателя Льва Тимофеева в Facebook.

В обращении отмечается, что руководство УФСИН не отвечает на запросы жены Дадина Анастасии Зотовой.

"Вопрос о месте нахождения Ильдара Дадина мы задаем сегодня руководству УФСИН. Где Ильдар Дадин? Что с ним происходит? У нас есть основания беспокоиться за его жизнь", - говорится в обращении.

Помимо Тимофеева его подписали Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Сергей Пархоменко, Марина Вишневецкая, Лев Рубинштейн, Александр Подрабинек и Григорий Пасько.

Накануне движение «За права человека» направило письмо во ФСИН с требованием сообщить о местонахождении Дадина, текст письма опубликовал на своей странице в Facebook руководитель движения Лев Пономарев.

1 ноября стало известно о письме Дадина жене Анастасии Зотовой о том, что его в колонии регулярно избивают и пытают. С ситуацией разбиралась уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова. ФСИН отрицала обвинения. Позже стало известно, что ни служебная проверка ФСИН, ни доследственная проверка Следственного комитета никаких фактов применения к Дадину незаконных мер воздействия сотрудниками ИК-7 не выявили, в возбуждении уголовного дела отказано.

5 декабря стало известно, что Дадина перевели из карельской колонии, в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 г. признал Дадина виновным в неоднократном нарушении правил организации и проведения митингов и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима, несмотря на то что гособвинение просило на год меньше. Позже Мосгорсуд уменьшил срок наказания на полгода. Статья УК, по которой Дадин осужден, действует с лета 2015 г.