WikiLeaks назвал недостоверными данные о наличии у России компромата на Трампа

Организация WikiLeaks заявила, что данные американских СМИ о наличии у России компромата на избранного президента США Дональда Трампа не являются достоверными. Такое сообщение появилось в официальном Twitter организации.

«35-страничный документ PDF, который опубликовало BuzzFeed в отношении Трампа, не является отчетом разведслужб. Стиль, факты и даты не вызывают никакого доверия», — говорится в сообщении портала.

После того как CNN сообщил об отчете американской разведки, в котором приведены доказательства якобы сбора Россией компромата на избранного президента США Дональда Трампа, портал BuzzFeed опубликовал документ, который якобы послужил основой для этого отчета.

В документе, в частности, отмечается, что во время визита Трампа в Москву в 2013 г. российские спецслужбы прослушивали президентский номер в отеле Ритц Карлтон, куда Трамп якобы приглашал проституток.

По данным телеканала CNN, краткое содержание этого документа было приложено к отчету «о вмешательстве России в выборы США», который был представлен Трампу и действующему президенту Бараку Обаме. В свою очередь, советник будущего президента Келлиан Конуэй заявил, что Трамп не был осведомлен о приложении к докладу спецслужб США, в котором якобы говорится, что Россия собрала на него компромат.

Трамп опроверг наличие доклада с компроматом российских спецслужб, назвал их «фейковыми новостями» и «тотальной политической охотой на ведьм».