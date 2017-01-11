В Саратове в жилом доме произошел взрыв газа

В жилом доме в Саратове произошел взрыв газа, который послужил причиной пожара площадью 250 кв. м., сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах региона.

По его словам, хлопок газа в доме на Московском шоссе в Саратове произошел в 11.30. В настоящее время пожар локализован на площади 250 кв. м. По неуточненным данным, происшествие привело к обрушению перекрытий между вторым и четвертым этажами дома.

В пресс-службе мэрии города сообщили, что семь человек получили травмы. Пять человек получили ожоги различной степени тяжести. Они госпитализированы в региональный центр комбустиологии. Еще двое доставлены в клиники города с отравлением угарным газом. Детей среди пострадавших нет.