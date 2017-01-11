Паспорта и водительские права с 1 февраля можно будет получать в МФЦ

С 1 февраля паспорт, автомобильные права и загранпаспорт старого образца можно будет получить через многофункциональные центры. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин по итогам совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Можно будет получить заграничный паспорт, но на первом этапе только в старом формате - без биометрии, на срок пять лет», - уточнил он. По его словам, в ближайшем будущем МФЦ перейдут на выдачу и загранпаспортов нового формата.

В 2017 г. качество предоставления услуг МФЦ будет повышено.