Экс-мэр Нью-Йорка Джулиани займется кибербезопасностью при Трампе

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани возглавит группу кибербезопасности в администрации Дональда Трампа, сообщила переходная команда избранного президента США.

"Избранный президент Трамп рад объявить о том, что бывший мэр Руди Джулиани, как надежный друг, поделится своими знаниями и опытом в сфере, касающейся компьютерной безопасности частного сектора, а также в сфере новых разработок", - говорится в сообщении переходной команды, распространенном в четверг.

Сам Джулиани сегодня сообщил FoxNews, что привлечет в группу ведущих специалистов по сетевой безопасности из гражданских компаний. «Ответ на нынешние вызовы в секторе кибербезопасности мы, как уже не раз бывало, найдем в негосударственном секторе, - сказал бывший мэр Нью-Йорка. - Там есть специалисты, там есть деньги, там есть структуры».

Накануне в своем большом интервью Трамп заявил, что после вступления в должность создаст особую группу, которая должна будет за три месяца разработать стратегию противодействия кибератакам на государственном уровне.