«Компромат» на Трампа лежал в американских СМИ несколько месяцев

История с публикациями СМИ о якобы собранном Москвой «компромата» на избранного президента США Дональда Трампа продолжает обсуждаться в Америке и вызвала раскол в журналистском сообществе, сообщает NBC. Представители СМИ спорят, можно ли было публиковать неподтвержденную информацию или же было бы неправильным ее скрывать от общественности. Трамп на первой пресс-конференции после избрания назвал вышедшие новости фейковыми, отказался отвечать на вопросы корреспондентов CNN и Buzzfeed, а затем в Twitter обвинил американские спецслужбы в том, что они допустили слив этой информации в СМИ, назвал это «последним выстрелом» в него и отметил, что, по его ощущениям, он живет как будто в «нацистской Германии». Журналистам он в очередной раз заявил, что никак не связан с Россией, у него там нет никаких активов и интересов, и добавил, что Москва не пыталась на него давить. В России также отрицали, что такой компромат собирался.

CNN первой сообщила со ссылкой на источники, что Трампу и действующему президенту Бараку Обаме доложили, что российские спецслужбы собирали на Трампа компромат, эти сведения содержались в секретной части доклада, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в американские выборы. Доклад представляли Клэппер, директор ФБР Джеймс Коуми, шеф ЦРУ Джон Брэннан и другие руководители ведущих спецслужб. В двухстраничном резюме, приложенном к 35-страничному отчету о российском вмешательстве, утверждается, что Россия собирала компрометирующую информацию экономического, рабочего и личного характера и на Трампа с республиканцами, и на демократов и их кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Собранные сведения относились к периоду с июня по декабрь 2016 г. и активно пополнялись в ходе предвыборной кампании Трампа, в ходе которой его доверенные лица поддерживали связи с работающими на российское правительство информаторами, утверждала CNN. Телекомпания отмечала, что собранные данные не были подтверждены. Затем Buzzfeed опубликовал весь 35-страничный доклад с собранным «компроматом», пестрящий яркими подробностями, несмотря на наличие в нем явных нестыковок, отмечает NBC News. За Buzzfeed это сделало онлайн-издание Slate. Источники NBC News сказали, что в доклад вошла в том числе и информация, которую распространяли политические оппоненты Трампа. The Wall Street Journal сообщила, что спецслужбы США потратили месяцы на проверку собранной бывшим сотрудником западных спецслужб информации о якобы имевшем место сговоре советников Трампа и сотрудников его компании с российским правительством. Газета назвала эту информацию неподтвержденной. По ее сведениям, специалисты американской разведки посчитали необходимым написать краткий отчет для Трампа на основании недоказанных заявлений, в том числе о наличии у России компромата для шантажа будущего президента.

К расследованию в отношении Трампа Стила привлекла вашингтонская политологическая фирма FusionGPS, расследование началось в интересах неназванных республиканцев, который хотели помешать Трампу стать кандидатом в президенты от партии, говорят источники Reuters. По информации ВВС, Стила нанял экс-губернатор Флориды Джеб Буш, брат 43-го президента США и сын 41-го президента США. Республиканец Буш на первых этапах предвыборной кампании считался одним из фаворитов, но довольно быстро вышел из борьбы. Уже после того, как республиканская партия официально выдвинула Трампа в президенты, Стил продолжил работать в интересах FusionGPS, а компромат на него передавался демократам и журналистам. Британец вышел на ФБР в июле через высокопоставленного сотрудника, который ранее начинал расследование в отношении FIFA, и затем продолжил передавать бюро свои наработки. За месяц до выборов 8 ноября Стил перестал снабжать ФБР информацией, разочаровавшись в слишком медленной работе этой службы и решив, что к его данным не относятся всерьез, сообщает Reuters.

Доклады Стила несколько месяцев распространялись в крупных СМИ, их копии получало и Reuters, но ни журналисты, ни американские правоохранители и спецслужбы не могли подтвердить его информацию, поэтому публикаций по этим темам не было, подчеркивает агентство.

Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер выступил с заявлением по теме, а СМИ уже назвали источник собранного «компромата» – это бывшие сотрудники британских спецслужб, которые продолжают заниматься разведкой уже в частном порядке.

Нацразведка США «в ужасе» от утечки

Национальная разведка США не имела отношения к сбору компромата на Дональда Трампа и едва ли могла содействовать утечке в СМИ информации о докладах, которые изучали спецслужбы, заявил Джеймс Клэппер, руководитель структуры, которая объединяет 17 американских спецслужб. CNN называет его специальное заявление «редким». Клэппер сообщил, что 11 января он беседовал с Трампом на эту тему и заверил его, что американские разведслужбы не могли стать источниками этих публикаций. Информация об этом досье была ранее передана Трампу вместе с другими документами, которые руководители спецслужб представили избранному президенту на одном из регулярных брифингов. По словам Клэппера, это было сделано, поскольку спецслужбы обязаны предоставлять руководству страны как можно более полную картину по всем вопросам, которые связаны с государственной безопасностью. Он также подчеркнул, что собранный «компромат» не включал наработки американских разведслужб и что, оценивая его, спецслужбы не пришли к какому-либо выводу о его достоверности и не учитывали его в работе. Клэппер сказал Трампу, что его «ужаснул» факт утечки, и они оба, по его словам, согласились, что эти утечки крайне разрушительны и опасны для нацбезопасности.

Информация о российском «компромате» была доведена до Трампа лишь вскользь и не являлась центральной темой брифинга со спецслужбами, сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленный источник в переходной команде. Собеседник телекомпании добавил, что «Трамп не получал никакого резюме с неподтвержденной информацией о том, что российские агенты собрали компрометирующие сведения о нем финансового и интимного характера».

Кто собирал компромат на Трампа

Секретная часть доклада о вмешательстве России в американские выборы базировалась на информации лондонской компании Orbis Business Intelligence Ltd., сообщила WSJ, ссылаясь на информированные источники. Два директора фирмы – бывшие агенты спецслужб Великобритании, 52 летний Кристофер Стил и 58-летний Кристофер Берроуз. Последний заявил изданию, что не стал бы ни подтверждать, ни опровергать причастность компании к подготовке доклада. Характеризуя работу компании, он отметил, что «никакой политической корысти» у нее нет. Судя по информации в профиле соцсети LinkedIn, Берроуз был советником министерства иностранных дел Великобритании и ездил в командировки в Брюссель и Нью-Дели.

Стил, по словам соседей, находится в отъезде. Ранее он отказывался от интервью, объясняя это тем, что предмет разговора «слишком горяч». LinkedIn не дает о нем никакой информации, пишет WSJ. Информацию о причастности Стила к сбору этого компромата подтверждают источники Reuters и ВВС. Стил, по их данным, ранее работал в MI6. По данным ВВС, именно он передал независимой разведывательной организации, не одобряющей Трампа, секретные доклады. Сейчас Стил является директором Orbis. На запрос ВВС о комментарии он не ответил. Источники ВВС также утверждают, что в ЦРУ доклады Orbis считают «правдоподобными». Днем ранее WSJ писала, что речь идет о неподтвержденной информации.

На сайте Orbis Business Intelligence сообщается, что компания была основана в 2009 г. профессиональными британскими разведчиками. Стилу и Берроузу она принадлежит через еще одну компанию.

Стил после увольнения с государственной службы передал ФБР информацию о коррупции в FIFA, добавляет Reuters. Американские источники агентства говорят, что именно его вклад в расследование нарушений в этой международной ассоциации придал весомости собранной им информации о «российской истории» Трампа. Источники, информированные о работе Стила, говорят, что британская футбольная ассоциация привлекала Orbis к расследованию коррупции в FIFA.

ФБР начинала предварительное расследование предполагаемых контактов Трампа и его окружения с «русскими», в том числе на базе наработок Стила, говорят информированные источники Reuters. Однако эта проверка была приторможена за несколько недель до выборов, чтобы не допустить возможного влияния на результаты голосования.

Оксфордский словарь признал глобальным словом 2016 г. «post-truth» (постправда, послеистинный) – это прилагательное, которое описывает ситуацию, в которой эмоциональные призывы сильнее влияют на общественное мнение, чем объективные факты. Этот выбор был сделан после июньского голосования о выходе Великобритании из Евросоюза и президентских выборов в США. Один из составителей Оксфордского словаря – Каспер Гратвол высказал мнение, что это слово может стать одним из основных в определении нашей эпохи. По его мнению, оно обрело популярность на фоне усиления влияния соцсетей как основного источника информации и на фоне роста недоверия к подаче фактов со стороны традиционных СМИ и истеблишмента. Частотность его употребления возросла в июне на фоне голосования по Brexit и затем в июле, когда Трамп стал официальным кандидатом в президенты от республиканской партии, спада пока не наблюдалось.

Фейковые новости, которые в соцсетях стали распространяться активнее подлинных, в последнее время стали называть одной из важных проблем в политике. Об их опасности недавно заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Администрацию соцсети Facebook обвинили в том, что она, позволяя распространение фейковых новостей, способствовала победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Руководитель компании Марк Цукерберг назвал эти утверждения безумными, но пообещал принять меры по отслеживанию фейков. В январе соцсеть объявила о запуске нового проекта – The Facebook Journalism Project. Это делается, чтобы «установить более тесный контакт между Facebook и журналистским сообществом», говорится в официальном блоге соцсети. Компания при разработке продуктов хочет сотрудничать с журналистами и новостными изданиями, чтобы понять, как лучше «информировать людей в эпоху цифровых технологий». Запуск этого проекта очевидно связан с ситуацией вокруг распространения фейковых новостей в Facebook, отмечает FT.