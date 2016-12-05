Желающий расследовать «Пицца-гейт» вокруг Клинтон открыл огонь в пиццерии в Вашинтоне

В Вашингтоне мужчина открыл огонь в пиццерии Comet Ping Pong, про которую сайты, связанные с ультраправыми активистами «Аlt-right», распространяли фейковые новости, связанные с кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон. Как сообщает CBS News, в результате стрельбы никто не пострадал. Представитель городского департамента полиции Аквита Браун объявила, что подозреваемый задержан, это 28-летний Эдгар Мэддисон Уелч из Северной Каролины. У задержанного отобрали две единицы стрелкового оружия, в его машине оказалось третье.

По словам очевидцев, он стрелял, утверждая, что хочет расследовать так называемый «Пицца-гейт». В фейковых новостях утверждалось, что Клинтон и ее муж Билл управляли преступным бизнесом по сексуальной эксплуатации детей именно через эту пиццерию при попустительстве ее владельцев. В результате заведение стало получать тысячи угроз, в его адрес неделями распространялись новые клеветнические истории, а в ноябре во дворике Comet Ping Pong обнаружили женщин, которые искали секретные туннели по доставке детей для занятий проституцией и проведения магических ритуалов.

Владелец Comet Ping Pong Джеймс Алефантис заявил, что фейковые новости про его пиццерию появились только потому, что он решил поддержать кампанию Клинтон.

Такие новости, которые в соцсетях стали распространяться активнее подлинных, в последнее время стали называть одной из важных проблем в политике. Об их опасности недавно заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Администрацию соцсети Facebook обвинили в том, что она, позволяя распространение фейковых новостей, способствовала победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Руководитель компании Марк Цукерберг назвал эти утверждения безумными, но пообещал принять меры по отслеживанию фейков.

Оксфордский словарь признал глобальным словом 2016 г. «post-truth» (постправда, послеистинный) - прилагательное, которое описывает ситуацию, в которой эмоциональные призывы сильнее влияют на общественное мнение, чем объективные факты. Слово было выбрано по итогам «напряженного» политического года, на фоне июньского голосования о выходе Великобритании из Евросоюза и президентских выборов в США. Часто оно употребляется в сочетании post-truth politics - «политика эпохи постправды». По сравнению с 2015 г. в нынешнем году частотность его употребления выросла на 2000%, отмечают составители словаря. Кроме «постправды» в шортлист вошло и упомянутое в новости определение Alt-right (ультраправая политическая маргинальная группа, которая использует интернет для разжигания страстей).