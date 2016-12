Facebook будет использовать искусственный интеллект для выявления фейков

Социальная сеть Facebook будет использовать искусственный интеллект (artificial intelligence, AI) для выявления фейковых новостей и сцен насилия в прямых видеотрансляциях, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя компании. Во время последней президентской кампании в США Facebook, Twitter и Google подверглись жесткой критике за активное распространение фейковых новостей о кандидатах Дональде Трампе и Хиллари Клинтон (см. врез).

Такие новости получали в Facebook больший охват, чем реальные новости The New York Times, The Washington Post, The Huffington Post и др., подсчитала Buzzfeed: 20 самых популярных фейковых новостей собрали в феврале – ноябре этого года около 8,7 млн перепостов, лайков и комментариев, а топ-20 реальных новостей – 7,4 млн. Фейковые новости писали, например, подростки из Македонии, которые создали 140 сайтов об американской политике и заработали миллионы долларов. По данным аналитической компании Jumpshot, больше половины трафика сайты с фейковыми новостями получают именно благодаря Facebook, писал Quartz. Сторонники Клинтон даже обвинили Facebook в том, что фейковые новости сказались на результатах выборов.

Основатель Facebook Марк Цукерберг сначала отрицал возможность такого влияния, но в итоге объявил о плане по борьбе с фальшивками. Эта соцсеть, как и Google, больше не будет делиться рекламными доходами с сайтами, которые распространяют фейковые новости. Кроме того, Facebook будет сообщать пользователям, если источник той или иной новости вызывает сомнения, рассказал Цукерберг в середине ноября.

Мифы и легенды Самыми популярными фейковыми новостями во время президентской кампании стали истории о том, что папа римский «благословил» Трампа, о том, что Клинтон «поставляла» оружие террористам, и о том, что она «больше никогда не сможет занимать государственный пост» в США, выяснила Buzzfeed.

Сотни сотрудников Facebook по всему миру уже занимаются мониторингом контента, публикуемого пользователями. Но для борьбы с фейковыми новостями этого недостаточно, признает компания. Пока у Facebook нет готового решения, как компания будет отличать правду от вымысла и как будет при этом использовать AI, признает представитель соцсети. Скорее всего, AI будет реагировать на определенные слова в новостях, пишет WSJ. После заявления Цукерберга о создании системы выявления фейковых новостей десятки сотрудников соцсети были переведены из других проектов для срочного решения этой проблемы, пишет WSJ со ссылкой на источники.

В рунете фейковые новости тоже часто популярнее реальных, отдельные фальшивки – в 10 раз популярнее, уверен управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. По его данным, российские соцсети не обращают внимания на проблему, поскольку это собирает трафик. Статистику по распространению фейковых новостей в рунете вчера вечером Ашманов оперативно предоставить не смог.

Представитель российской «В контакте» (принадлежит Mail.ru Group) не смог оперативно предоставить статистику по фейковым новостям внутри соцсети, но усомнился, что это масштабное явление: подобная проблема никогда не обсуждалась внутри компании. Не собирает подобную статистику и «Яндекс» (по сервису «Яндекс.Новости»), говорит его представитель Ася Мелкумова: у сервиса нет собственной редакции и у компании нет возможности проверять содержание новостей.

С 2017 г. в силу вступают поправки, по которым новостные агрегаторы будут нести ответственность за распространение недостоверной информации, если это не сообщения СМИ.