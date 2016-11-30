Facebook отключила российский стартап Prisma от прямых видеотрансляций

Facebook запретила приложению Prisma транслировать в социальной сети прямые видеотрансляции с применением фильтров, пишет издание Techcrunch со ссылкой на представителя Prisma Арама Арапетяна. Prisma запустила возможность вести видеотрансляции в Facebook в режиме реального времени около месяца, и практически сразу соцсеть отключила российский стартап от своего API.

Facebook, по данным Techcrunch, сослалась на то, что Prisma ведет трансляции с камеры мобильного устройства, а такая возможность есть у собственного приложения социальной сети. Правила же использования Live Video API подразумевают, что люди транслируют видео из других источников – профессиональных видеокамер, игр и т. п., цитирует Techcrunch сообщение Facebook в адрес Prisma. При этом в правилах использования API такие ограничения не упоминаются. Представитель Facebook пока не ответил на вопрос «Ведомостей».

Приложение Prisma было запущено 11 июня этого года, его основатель – бывший сотрудник Mail.ru Group Алексей Моисеенков. Изначально Prisma обрабатывала фотографии, превращая их в стилизации картин известных художников, позже в приложении появилась поддержка видео. Работает приложение на основе сложной математической модели, используя алгоритмы нейронных сетей. По данным Techcrunch, у Prisma более 70 млн установок.

Через Prisma в Facebook одновременно транслировались несколько тысяч «стримов», говорит близкий к Prisma человек. Facebook не идет на переговоры, просто поставила перед фактом, продолжает он. Собеседник «Ведомостей» предполагает, что компания решила отключить Prisma от трансляций как конкурента. Сама Facebook, по его словам, анонсировала собственные трансляции видео с фильтрами. Действительно, в блоге Facebook 8 ноября был опубликован пост, в котором компания показала тестовый видеоролик, обработанный художественными фильтрами.

Ранее Techcrunch писал, что Facebook ведет переговоры о покупке Prisma. Человек, близкий к Prisma, это отрицает. По его словам, переговоры велись с Google, но стороны не смогли договориться.