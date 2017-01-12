В аэропорту Челябинска вынужденную посадку совершил самолет Fly Dubai

В аэропорту Челябинска совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Fly Dubai. Он выполнял рейс Дубай - Екатеринбург, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«Самолет вынужденно сел в Челябинске», - сказал источник.

По информации пресс-службы международного аэропорта Екатеринбурга «Кольцово», командир сообщил о технических проблемах на борту и о том, что борт будет садиться в Челябинске, так как там более благоприятные условия.