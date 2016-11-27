Вертолет Ми-8 экстренно сел на Ямале из-за отказа двигателя

Вертолет Ми-8 из-за отказа двигателя совершил экстренную посадку на Ямале, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«После вылета с площадки Полярный командир сообщил об отказе левого двигателя. В экстренной ситуации экипаж принял решение о вынужденной посадке на ближайшей площадке», – сказал собеседник агентства.

В результате инцидента никто не пострадал. «По маршруту полета установилась морозная погода, температура воздуха не превышала -30 градусов по Цельсию. Тем не менее, во время вынужденной посадки никто не пострадал, экипаж и пассажиры были оперативно эвакуированы во избежание обморожений», – сообщил источник.

По факту произошедшего начата доследственная проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.