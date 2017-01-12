В Хургаде открылось генконсульство России

Генконсульство России официально начало работать в египетском курортном городе Хургада, передает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя диппредставительства, генерального консула Джамшеда Болтаева.

Здание нового генконсульства находится на главной улице известного курорта аль Мамша.

«Наши граждане обращаются с различными вопросами уже с первого дня начала работы генконсульства. Колония российских граждан, проживающих в Хургаде, насчитывает порядка 20 000 человек. Это и российские гражданки, вышедшие замуж за египтян, и люди, проживающие здесь в сезон. Есть также и те, кто проживает на курорте по медицинским показаниям», — объяснил Болтаев.

В генконсульстве работают три дипломата и административный персонал.