Переписка в WhatsApp помогла чеченским силовикам ликвидировать боевиков – «Коммерсантъ»

Мессенджер WhatsApp помог чеченским силовикам ликвидировать четверых боевиков, связанных с запрещенным в России «Исламским государством», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правохранительных органах республики.

Операция по задержанию экстремистов проводилась с 10 на 11 января. В декабре прошлого года их группа убила полицейского в Октябрьском районе Грозного, аналогичное нападение было совершено и Старопромысловском районе, но там несколько боевиков удалось задержать. Они помогли выйти на след своих сообщников. Однако о конкретных планах оставшихся на свободе экстремистов силовики узнали, взломав их переписку в WhatsApp, где у боевиков было своя группа.

Сразу после начала спецоперации силовиков в Цоци-Юрте из этого села стали рассылаться сообщения абонентам с советами удалять беседы на религиозные и другие темы, которые могут показаться правоохранителям подозрительными. Силовики же, останавливая для проверок молодых людей, действительно внимательно изучали содержание чатов в мобильных устройствах.

В октыбре 2016 г. WhatsApp был назван одним из самых безопасных мессенджеров, разделив первое место с Facebook Messenger, Такая оценка содержалась в рейтинге Amnesty International.